Lavori sul viale Europa, doppia assemblea pubblica per illustrare il cambio della viabilità

Doppia assemblea pubblica per parlare della viabilità temporanea che interesserà i paesi di Zone, Segromigno in Piano, Segromigno in Monte e San Colombano durante i lavori di fognatura e acquedotto realizzati da Acque Spa sul viale Europa di Lammari e Marlia, che partiranno a breve.

La prima assemblea per spiegare le strade interessate e la viabilità temporanea utilizzata per il passaggio dei mezzi pesanti si terrà mercoledì (25 agosto) alle 21, nell’area esterna del parco scientifico di Segromigno in Monte, in via Nuova 44 A. Saranno presenti l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo e i dirigenti tecnici di Acque Spa.

La seconda assemblea si terrà invece nell’area esterna del Comitato di Zone in via della Cateratta, giovedì (26 agosto), alle 21, sempre con la partecipazione dell’assessore Del Carlo e dei dirigenti tecnici di Acque Spa.