Altopascio, Lega, Fdi e FI: “Troppi episodi di violenza. Questa amministrazione ha dimezzato le forze di polizia municipale”

Ancora episodi di violenza nel centro di Altopascio. Sulla questione intervengono di nuovo le segreterie comunali di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia: “Nonostante le rassicurazioni di facciata di sindaco e maggioranza, che contrastano con quanto accade quotidianamente, esiste un grande e grave problema di sicurezza, che deriva sostanzialmente dal disinteresse della amministrazione comunale. Sindaca e compagni hanno provocato il dimezzamento delle forze di polizia municipale, non facendo assolutamente niente sul piano del coordinamento delle varie forze di polizia e non assumendo né personale né avendo idee per contrastare il proliferare di delinquenti e attività criminali che hanno trovato terreno fertile in un territorio privo di controlli e abbandonato a sé stesso”.

“Con la consueta ipocrisia – continuano le direzioni dei tre partiti che appoggiano Maurizio Marchetti alle prossime elezioni comunali -, sindaco e maggioranza di sinistra hanno etichettato come strumentale la nostra preoccupazione, ma sono corsi dal prefetto a chiedere aiuto, nel classico atteggiamento di chi chiude la stalla quando i buoi sono scappati e hanno anche fatto diversi chilometri. Ora, come sempre, dopo il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza ci saranno blitz e effetti speciali, ma il problema resta, perché è strutturale e ideologico. La polizia municipale è stata abbandonata a sé stessa e conta attualmente sei elementi. Ciò ha interrotto l’importante innovazione che era stata introdotta dalle giunte Marchetti e del centrodestra, ovvero il pattugliamento notturno che interagiva con le altre forze dell’ordine in un sistema di prevenzione certamente più adeguato alle esigenze attuali“.

“Quello che dispiace, ancora una volta, è che la presunzione e l’impreparazione dell’amministrazione comunale si riverbera sui cittadini – dicono Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia – A nulla servono annunci e parole, per un’ amministrazione che si è più dimostrata inaffidabile, per avere promesso molto e mantenuto poco. Un divario che, per chi amministra, è forse l’elemento peggiore da mettere in campo. Per quanto ci riguarda, annunciamo che il prossimo mandato, se i cittadini ci daranno fiducia – si caratterizzerà per un ritorno alla sicurezza come elemento prioritario dell’azione amministrativa, con atti concreti e non con foto, annunci e hashtag, come accaduto in questi cinque anni”.