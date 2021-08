Dalla danza al baseball, gli sport del territorio scendono in piazza a Capannori

Domenica (5 settembre) in piazza Aldo Moro, nell’ambito della manifestazione Estate in piazza, si terrà l’iniziativa Sport per tutti promossa dal Comune in collaborazione con i soggetti sportivi aderenti al Forum delle associazioni.

Dalle 16 alle 23 la piazza di fronte alla sede comunale diventerà una vera e propria vetrina all’aperto dello sport con la partecipazione di una ventina di associazioni locali che diffonderanno materiale informativo sulla propria attività sportiva e daranno vita a dimostrazioni davanti alla propria postazione. Ci sarà poi uno spazio dove le varie realtà sportive si alterneranno in vere e proprie esibizioni di discipline sportive, tra cui danza, ginnastica artistica, pallavolo, pugilato, baseball. Sarà inoltre presente un Japan Food corner con Karē No Kuruma con le sue prelibatezze e Plaza con le sue stravaganti elaborazioni.

“Quella che si svolgerà domenica prossima in piazza Aldo Moro sarà una vera e propria festa dello sport rivolta a tutti – spiegano l’assessora allo sport Lucia Micheli e l’assessora all’associazionismo, Serena Frediani -. Un’opportunità importante che offriamo ai cittadini di tutte le età che avranno modo di conoscere da vicino le tante discipline sportive che saranno presenti all’iniziativa. Un momento significativo poiché per la prima volta dopo la ripartenza le associazioni sportive del territorio potranno ritrovarsi tutte insieme e proporre i propri programmi in vista della stagione autunnale. L’obiettivo è quello di promuovere lo sport quale attività di fondamentale importanza per il benessere psico-fisico delle persone. Ringraziamo il Forum delle associazioni per la disponibilità e la preziosa collaborazione”.