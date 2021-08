Anche il distretto Rotaract 2071 Toscana (www.rotaract2071.org) – l’associazione promossa dal Rotary che ad oggi conta più di 200.000 soci nel mondo – ha deciso di promuovere attraverso i suoi eventi il messaggio ecologico ed educativo delle Minì. Dopo aver incassato il sostegno di Zero Waste Italia, rappresentato dal presidente Rossano Ercolini, Goldman Environmental Prize del 2013, ed essere addirittura entrate a far parte della vetrina dei prodotti Rifiuti Zero, le mini piante sono riuscite a conquistare una delle più importanti organizzazioni al mondo con scopi filantropici.

Il progetto, nato a Capannori dalle menti di Matteo e Luigi Paolicchi e sviluppato grazie alla preziosa collaborazione del Centro di Ricerca Rifiuti Zero, ha come protagoniste proprio le Minì, piccole piante che vivono in una mini-serra creata appositamente per permettere alla piantina di vivere in un ambiente protetto fino a che, una volta cresciute, potranno essere piantate in un vero e proprio vasetto. Nel frattempo le piccole dimensioni consentono di poter portare le Minì con sé ovunque si voglia, ricordando di prendersene cura secondo le istruzioni indicate, fornendo alle piccole amiche le attenzioni necessarie come la giusta dose di luce e di acqua. Le Minì da oggi saranno dunque promosse anche dal Rotaract attraverso le attività di service sul territorio toscano e nazionale, “dato che – come dicono i referenti dell’organizzazione – i valori di ecologia ed educazione ambientale propri di Minì sono oggigiorno da promuovere con forza in ogni modo ed in ogni contesto, visto lo stato in cui versa il nostro pianeta”. All’incontro era presente anche Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Italia e Goldman Environmental Prize del 2013, per rimarcare il sostegno dell’associazione a difesa dell’ambiente del progetto Minì.