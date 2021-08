Il sindaco Menesini ha ricevuto in Comune il nuovo presidente della Misericordia di Capannori

Stamani (31 agosto), il sindaco Luca Menesini, insieme all’assessore alla protezione civile, Davide Del Carlo, ha ricevuto nella sede comunale il nuovo governatore della Misericordia di Capannori, Pietro Bruno, insieme ad una rappresentanza del nuovo magistrato della Confraternita, recentemente eletti dall’assemblea dei Confratelli. Del nuovo magistrato, oltre al governatore, fanno parte Nicola Del Carlo (vice Governatore), Enrico Perna (amministratore), Annalisa Picciati (segretario), Luan Leshi, Pasquino Luchini, Aldo Del Prete, Giovanni Lucchesi e Alfredo Guidotti.

Il sindaco Menesini, nel sottolineare l’importante e prezioso lavoro svolto dalla Misericordia di Capannori nell’ambito della protezione civile e, in particolare, per l’assistenza data alla cittadinanza durante le varie fasi della pandemia, dimostrando grande senso di solidarietà, ha augurato buon lavoro ai nuovi organi della Confraternita ringraziando per il lavoro svolto coloro che li hanno preceduti in questi ruoli e in particolare il precedente Governatore, Roberto Fontana.