A Capannori aperte le iscrizioni all’edizione autunnale di ‘Palestre sotto il cielo’

Partirà con tutta probabilità la prossima settimana l’edizione autunnale dell’iniziativa Palestre sotto il cielo, promossa dall’amministrazione Menesini per dare la possibilità alle palestre e alle associazioni sportive del territorio di svolgere le proprie attività negli spazi pubblici all’aperto, senza dover pagare il suolo pubblico e semplificando l’iter di concessione degli spazi.

L’obiettivo è quello di proseguire ad aiutare concretamente questo settore e far passare l’idea che lo sport può essere fatto in sicurezza. Varie le attività sportive rivolte a bambini, ragazzi ed adulti proposti dagli operatori sportivi che si terrannno in piazze, parchi e altri spazi pubblici del territorio. Si va dalla ginnastica dolce al pilates, dalla zumba al karate, dalle danze caraibiche al gioco danza, oltre a molte altre discipline.

Le iscrizioni sono aperte e i cittadini interessati possono già contattare gli operatori sportivi che hanno aderito all’iniziativa per conoscere i luoghi, i giorni e gli orari di svolgimento delle attività.

“Alla luce del successo dell’edizione primaverile che ha fatto registrare un alto numero di partecipanti, abbiamo deciso di riproporre questa edizione anche per l’autunno per continuare a dare la possibilità ai nostri cittadini di praticare attività sportive all’aria aperta in piena sicurezza scegliendo tra numerose proposte – spiega l’assessore allo sport, Lucia Micheli -. Allo stesso tempo intendiamo proseguire a sostenere il settore dello sport molto penalizzato dall’emergenza sanitaria. Auspico che anche questa seconda edizione di Palestre sotto il cielo veda tanti partecipanti perché svolgere attività fisica è molto importante per il benessere psico-fisico delle persone”.

Di seguito l’elenco degli operatori sportivi aderenti con i corsi, i luoghi di svolgimento e i contatti per informazioni e iscrizioni