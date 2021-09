Anche Altopascio celebra l’anniversario della Liberazione: nel pomeriggio il corteo intercomunale

Anche Altopascio insieme a Porcari, Capannori e Lucca celebra il 77esimo anniversario della Liberazione del territorio.

Le strade della Memoria, una staffetta per la libertà. È questo il titolo dell’appuntamento, promosso e organizzato dall’amministrazione comunale dei diversi comuni con la collaborazione di Isrec-Lu, Anpi Lucca e Linea gotica lucchese, in programma sabato 4 settembre. Un impegno corale che porterà sul territorio lucchese l’esercizio della memoria e del ricordo.

Si comincia alle 10, ad Altopascio, in piazza Gramsci. Qui, infatti, sarà allestita la rievocazione storica dell’accampamento militare della quinta armata americana, autrice della Liberazione della lucchesia. Si troveranno tende, equipaggiamenti, materiali, mezzi militari originali degli anni Quaranta e figuranti in uniforme. Alle 12 le celebrazioni si sposteranno in piazza della Magione, dove, di fianco al palazzo comunale, sarà apposta la targa alla memoria dei cittadini altopascesi che lottarono per la riconquista della libertà e si impegnarono per difendere, tutelare e nascondere i perseguitati di quegli anni di occupazione. Mentre il corpo musicale Zei di Altopascio si esibirà nell’esecuzione dell’inno di Mameli, i deltaplani tingeranno il cielo di Altopascio con il tricolore in un momento solenne ed emozionante.

Le celebrazioni proseguono il pomeriggio, quando a partire dalle 15 il corteo rievocativo della quinta Armata Americana partirà dal viale Europa per raggiungere il comune di Porcari (percorso: Viale Europa, strada provinciale 61, Via Francesca Romea, Via Romana, Via Giacomo Puccini, Via Monsignor Mario Antonio Marraccini, piazza Felice Orsi). Da Porcari, la staffetta continuerà verso Capannori (via Guglielmo Marconi, via del Centenario, SP. 61 via Antonio Rossi, via Pesciatina, Monumento Martiri Lunatesi) e poi verso Lucca (via Pesciatina, SP. 61, via Antonio Rossi, via Romana, via di Tiglio, viale Luigi Cadorna, via Giovanni Pacini, viale Giuseppe Giusti, viale Regina Margherita, viale Giosuè Carducci, Porta S. Pietro). Da Porta San Pietro il corteo raggiungerà a piedi piazza XX Settembre.