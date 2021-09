Capannori festeggia i 77 anni della Liberazione con una ‘Passeggiata per la Memoria’

Domenica (5 settembre) Capannori ricorda e festeggia i 77 anni della Liberazione con una Passeggiata per la Memoria promossa in collaborazione con Anpi Capannori e Istituto storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Provincia di Lucca che si svolgerà nel Compitese. Il ritrovo è fissato alle 9 nel piazzale della chiesa di San Giuseppe, in via di Tiglio a Castelvecchio basso. La passeggiata avrà una durata di circa 3 ore comprese le soste (un’ora e mezzo di cammino effettivo) con un dislivello non rilevante.

Il percorso, ad anello, seguirà il tratto finale del sentiero del Monte Pisano numero 140 che conduce al lago della Gherardesca. Lungo il percorso d’andata si incontra un tratto, in parte in trincea, della ex ferrovia Lucca-Pontedera, le case coloniche della Gherardesca e infine il lago e l’area dell’ex campo di concentramento col vicino Colle dell’Uccelliera, oggi compresi nella zona di protezione speciale della Gherardesca, area naturale umida di grande interesse per la protezione degli uccelli migratori e della biodiversità.

Si raggiungerà poi un altro tratto della vecchia ferrovia dove sarà possibile ammirare la galleria subalvea del torrente Visona per vedere dove veniva nascosto il super cannone utilizzato dai tedeschi per rallentare l’avanzata degli a alleati. Poi, seguendo la via di Badia, si tornerà al luogo di ritrovo. Sono consigliati abbigliamento e scarpe comode da trekking, zainetto personale con acqua e snack, mascherina e gel disinfettante. L’escursione prevede il rispetto delle norme anti-Covid19.