Ponte alla Posta, entra in funzione la telecamera al semaforo di viale Europa

Entrerà in funzione alla mezzanotte di domani (3 settembre) la telecamera per il rilevamento elettronico delle infrazioni semaforiche installata sul semaforo posto all’incrocio tra viale Europa e via delle Ville in località ‘Ponte alla Posta’ a Lammari che controllerà il transito su viale Europa in entrambe le direzioni. Il dispositivo di videocontrollo semaforico ‘Redvolution’ rileverà 24 ore su 24 le targhe dei veicoli che passano con il segnale rosso e gli automobilisti indisciplinati saranno quindi sanzionati dalla polizia municipale. Per rendere ancora più sicuro questo incrocio particolarmente critico l’amministrazione comunale ha anche realizzato nuovi attraversamenti pedonali. L’installazione di questa telecamera segue a breve quella posizionata sul semaforo situato all’incrocio in località ‘Osteria’ sempre a Lammari che controlla i veicoli in transito sulla via Lombarda.

Sia il semaforo dell”Osteria’ che quello di ‘Ponte alla posta’ sono di tipo ‘intelligente’, in grado cioè di regolare automaticamente la durata del verde a seconda del numero dei mezzi in transito.

“Con l’installazione di questa telecamera e la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali completiamo gli interventi per garantire maggiore sicurezza in due punti strategici e spesso critici della viabilità comunale – spiega l’assessore alla sicurezza urbana Lucia Micheli – . Questi dispositivi hanno infatti la capacità di rilevare 24 ore su 24 gli automobilisti che passano con il segnale rosso creando situazioni di grande pericolo sia durante il giorno che di notte, consentendo di elevare di conseguenza contravvenzioni. Questo sistema di videosorveglianza è fondamentale per prevenire il verificarsi di incidenti stradali. La presenza delle telecamere naturalmente non vuole avere solo una funzione sanzionatoria, ma intende soprattutto costituire un deterrente nei confronti di chi non rispetta il codice della strada. E’ una nostra priorità rendere le strade di Capannori sempre più sicure per automobilisti, ciclisti e pedoni e questi nuovi interventi vanno proprio in questa direzione”.