Alimentazione sostenibile, anche la Piana del Cibo tra i protagonisti di ‘Murabilia’

Ci sarà anche la Piana del Cibo a Murabilia la mostra mercato sul giardinaggio che si tiene anche sul Baluardo La Libertà.

Laura Motta, coordinatrice del tavolo Scuola ed educazione della Piana del Cibo interverrà domani (4 settembre) alle 11 sul tema Frutta e verdura a scuola e a casa: come imparare a gustarle. Percorsi per il diritto del cibo e per un’educazione allo sviluppo e all’alimentazione sostenibile.

Ad introdurre l’argomento sarà Giorgio Dalsasso, presidente della Piana del Cibo.