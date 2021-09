Capannori, il sindaco incontra i nuovi coordinatori dell’Associazione italiana parkinsoniani

Questa mattina (3 settembre) il sindaco Luca Menesini ha ricevuto nella sede comunale Vincenzo Gaddini e Sara Ceragioli che dal prossimo 15 settembre saranno i nuovi coordinatori dell’Associazione italiana parkinsoniani della sezione di Lucca.

L’associazione svolge attività riabilitativa (anche online), fornisce assistenza e informazioni alle famiglie e ai malati e promuove iniziative di sensibilizzazione sul territorio legate al Parkinson. Attualmente sta organizzando la VII Maratona delle Lumache che si svolgerà online su Zoom domenica 26 settembre a partire dalle 15,30. Prossimamente sarà riattivata la collaborazione tra Aip sezione Lucca e Capannori Servizi per lo svolgimento di attività motorie rivolte ai malati di Parkinson che saranno realizzate in una struttura in fase di individuazione e anche in modalità online.

Il sindaco Menesini ha augurato buon lavoro ai due nuovi coordinatori dell’associazione sottolineando l’importante funzione che questa svolge nel sostegno alle famiglie e a coloro che sono stati colpiti dal Parkinson.