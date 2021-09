Capannori, nuovo servizio per il rilascio delle credenziali Spid per le associazioni del terzo settore

Al via un nuovo servizio gratuito rivolto alle associazioni del terzo settore. Si tratta del rilascio delle credenziali Spid, il sistema unico di accesso con identità digitale a tutti i servizi on line delle pubbliche amministrazioni, possibile dai vari dispositivi informatici, anche mobili come smartphone e tablet. Il servizio, che sarà realizzato dallo sportello Comune amico per le associazioni, si rivela molto importante alla luce del fatto che a breve per effetto del Codice del terzo settore, diverrà operativo il Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), dove saranno trasferiti gli enti iscritti negli attuali registri regionali.

Per interagire e dialogare con la piattaforma digitale del Runts e con la pubblica amministrazione, gli enti dovranno essere in possesso di strumenti digitali come la Pec, la firma digitale e lo Spid. Le credenziali Spid saranno rilasciate ai presidenti e ai soci degli enti del terzo settore. Per richiedere un appuntamento per il rilascio dello Spid, è sufficiente inviare una mail a amicoamicoassociazioni@comune.capannori.lu.it.

Lo sportello Comune amico per le associazioni è aperto il mercoledì ed il venerdì dalle 17,30 alle 19,30.

Il rilascio gratuito dell’identità digitale Spid è già attivo dallo scorso marzo per tutti i cittadini presso tre sportelli LepidalID attivi all’Urp centrale di piazza Aldo Moro e gli Sportelli al cittadino di Marlia e di San Leonardo in Treponzio. È possibile prenotare un appuntamento sia on line attraverso il sito del Comune (sezione Appuntamenti con gli uffici in home page) o telefonando ai numeri 0583.428760 (9-12) e 0583.428752 (9-13 e il martedì e giovedì anche 14,30-16,30).