Polemica sui buoni spesa, il Pd a Orlandi: “Ennesima bufala di un’opposizione inquietante e disperata”

Polemica sui buoni spesa, il Pd risponde al consigliere Fabio Orlandi.

“Caro Orlandi – dicono i dem altopascesi – qui ad Altopascio di inquietante e disperato c’è soltanto il vostro modo di fare opposizione, un continuo al lupo, al lupo! privo di costrutto e spesso e volentieri, pieno di consapevole disinformazione. Intendiamo comunicare ai cittadini ed elettori, ad un mese dal voto, che anche la faccenda della mancata copertura finanziaria dell’ultimo bando per i buoni spesa, è l’ennesima bufala creata ad arte per gettare discredito gratuito sull’amministrazione e su Altopascio. Le tesserine bancomat da donare a chi ne ha più bisogno, sono in cassaforte, e sono state acquistate grazie ai decreti ristori messi a disposizione dal governo”.

“Il Comune di Altopascio – spiega il Pd – ha ricevuto un totale di 220mila euro. Con queste risorse, nell’ultimo anno e mezzo, sono stati aperti ben quattro bandi: aprile 2020, gennaio 2021, aprile 2021 e quello di adesso, con scadenza 11 settembre. Consigliamo ad Orlandi, di farsi informare meglio, onde evitare scivoloni che dimostrano soltanto livore e nervosismo mal celato, più che la voglia di approfondire le questioni per il bene della propria comunità. Il Pd è una forza politica seria e robusta e governa da anni i nostri comuni, le nostre regioni e il nostro Stato. Lavoriamo per garantire a tutti i cittadini, alle famiglie e alle imprese, la migliore convivenza, coesione e sviluppo possibili. Anche in momenti difficili come quello presente”.

“Senza dimenticare – conclude il Pd – la nostra ragione sociale principale, che è quella di sostenere chi parte più svantaggiato, chi sta alla base della piramide sociale. Ieri, oggi e sempre”.