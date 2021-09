Altopascio, 4 liste per Sara D’Ambrosio: ci sono anche i verdi e socialisti

Altopascio, presentate le liste a sostegno della candidata sindaco Sara D’Ambrosio. Sono 4 e ci sono anche Europa Verde e socialisti in un unico raggruppamento. Ecco chi parteciperà alla competizione elettorale per un posto in consiglio comunale.

Sara D’Ambrosio sindaco

Martina Cagliari, 29 anni, assessore uscente alla cultura e al turismo

Gianfranco Allidi, 69 anni, ex bancario in pensione

Giuseppina Barontini detta “Pina”, 53 anni, operatrice Anffas

Marco Giuseppe Ciranna, 51 anni, oltre 25 anni di esperienza nel settore delle vendite

Valentina Bernardini, 39 anni, insegnante

Adamo La Vigna, 45 anni, assessore uscente al commercio, eventi e promozione del territorio

Federica Biagetti, 43 anni, dipendente di un bar e presidente Ccn Spianate

Francesco Marzano, 52 anni, informatore farmaceutico e consigliere comunale uscente

Mery Castello, 19 anni, studentessa

Francesco Mastromei, 49 anni, titolare agenzia immobiliare

Martina Mandroni, 23 anni, studentessa e giocatrice di pallacanestro

Alessio Minicozzi, 24 anni, studente, catechista e impegnato nel volontariato

Vittoria Marranzini, 48 anni, insegnante e consigliera comunale uscente

Alessandro Remaschi, 69 anni, assessore uscente al bilancio

Rina Romani, 71 anni, storica pediatra altopascese

Graziano Salvucci, 70 anni, pensionato

Viviamo Altopascio

Gaia Stefanini, 34 anni, allenatrice di Baskin, segretaria tuttofare del basket e consigliera comunale uscente

Damiano Becheroni, 49 anni, operaio

Chiara Licheri, 38 anni, istruttrice nazionale minibasket e consigliera comunale uscente

Nicola Calandriello, 47 anni, operaio, rappresentante sindacale e consigliere comunale uscente, da sempre impegnato nel volontariato

Michele Carmignani, 36 anni, formatore

Rossella Megaro, 25 anni, studentessa e attiva in associazioni di volontariato

Francesco Cersosimo, 41 anni, ingegnere gestionale e consigliere del Cda di Ascit – Servizi Ambientali Spa

Assunta Romagnuolo detta “Assia”, 50 anni, casalinga

Alberto Forassiepi, 53 anni, da sempre nel mondo della ristorazione, ora Guardia Particolare Giurata

Mario Lunghi, 64 anni, ex muratore in pensione

Silvia Rossin, 45 anni, educatrice

Marco Sainati, 55 anni, artigiano edile

Rosalia Tagliabue detta “Rosi”, 51 anni, libera professionista

Sergio Sensi, 48 anni, presidente del consiglio comunale di Altopascio

Partito Democratico

Daniel Toci, 31 anni, assessore uscente ai lavori pubblici, alla pianificazione del territorio e all’ambiente

Ilaria Sorini Simoni, 41 anni, assessore uscente alle politiche sociali, alle bambini e ai bambini, all’istruzione

Giovanni Pippi, 63 anni, pensionato e consigliere comunale uscente

Alessandro Silvestri, 57 anni, libero professionista

Belinda Misso, 25 anni, studentessa

Giacomo Manfredi, 38 anni, programmatore informatico

Massimiliano Moretti, 54 anni, responsabile qualità di un’azienda del territorio

Monica Meccariello, 46 anni, dipendente azienda del territorio

Enrico Pinna, 40 anni, responsabile formazione in un’azienda del territorio di Altopascio

Annunziata Calamia detta “Nancy”, 54 anni, vicedirigente dei vigili del fuoco

Andrea Gioffredi, 51 anni, si occupa di lavoro e formazione

Ancuta Dabija detta “Anna”, 47 anni, tirocinante operatrice socio-sanitaria

Altopascio Verde Socialista

Mirko Petrini

Debora Ciampi

Mario Sarti

Marta Glenda Lugano

Roberto Petri

Giusi Ghiribelli

Luca Fidia Pardini

Giulia Innocenti

Anna Pagnini

Gabriele Martinelli

Paolo Rubino

Stefania Schiavone

Maria Giovanna Conforti