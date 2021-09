Interventi a contrasto della povertà, bando del Comune di Capannori per un ente del terzo settore

Il Comune di Capannori ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato all’individuazione di un ente del terzo settore disponibile alla coprogettazione e alla realizzazione di interventi a contrasto della povertà nell’ambito territoriale della Piana di Lucca, a valere sul fondo Pon inclusione.

L’obiettivo è dar vita ad un progetto che prevede azioni e interventi volti al potenziamento dei servizi socio-educativi per migliorare la risposta ai bisogni dei cittadini in condizioni di indigenza attestata dal servizio sociale comunale, ovvero percettori di reddito di cittadinanza residenti nella Piana di Lucca, attraverso interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa, rafforzamento dei servizi sociali e promozione di accordi di collaborazione in rete.

Possono partecipare all’avviso pubblico i soggetti del terzo settore in possesso dei requisiti specificati nell’avviso stesso che è pubblicato all’albo pretorio sul sito internet del Comune. Le manifestazioni di interesse devono pervenire per posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it entro il prossimo 21 settembre. L’istanza, contenente la proposta progettuale, dovrà essere redatta secondo il modulo Manifestazione di interesse allegata all’avviso.

Per informazioni 0583.428750.