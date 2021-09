Viabilità modificata nel centro di Capannori per i lavori di riqualificazione

L’amministrazione comunale ha messo a punto un piano della viabilità nel centro di Capannori, interessato da lavori di riqualificazione, che sarà realizzato a partire da sabato (11 settembre), con l’obbiettivo di rendere più fluida la circolazione in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, vista la presenza nella zona della scuola primaria e della scuola dell’infanzia.

“Dopo un confronto con le istituzioni scolastiche e i commercianti della zona abbiamo studiato una nuova organizzazione della viabilità nel centro di Capannori, interessato da importanti opere di riqualificazione, per rendere più scorrevole la circolazione in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Siamo consapevoli dei disagi che i cittadini devono affrontare, ma chiediamo la collaborazione di tutti, perché i lavori in corso hanno un obbiettivo davvero importante, direi anzi storico, ovvero rendere il cuore del capoluogo più bello, attrattivo e a misura d’uomo con vantaggi per tutti. La nuova organizzazione della circolazione entrerà in vigore da sabato prossimo in modo da essere testata ed eventualmente perfezionata nel caso si riscontrassero criticità”.

Da giovedì prossimo (9 settembre) il cantiere presente in via Carlo Piaggia per il rifacimento della pavimentazione si sposterà sul lato ovest della strada dove sono presenti le abitazioni e le attività commerciali liberando così la carreggiata lato chiesa e scuola. La nuova organizzazione della viabilità, prevede la rimozione del semaforo e quindi del senso unico alternato nell’area di cantiere e l’istituzione di un senso unico in direzione sud, ovvero nel tratto che va dall’incrocio con la chiesa di Capannori alla scuola dell’infanzia compresi. Sarà poi creato un circuito tra via Carlo Piaggia, via Francesco Banchieri, via Tito Strocchi (dove sarà invertito il senso unico) e via Romana che consentirà la fluidità del traffico evitando ingorghi nel raggiungere i vari luoghi della zona. Per quanto riguarda la sosta saranno realizzati nuovi stalli sul lato nord della chiesa sulla via Romana. Per coloro che provengono da nord per portare i figli a scuola, ma anche per tutti i cittadini, è consigliato parcheggiare nelle aree di sosta presenti davanti alla chiesa e nel parcheggio Don Cesare Stefani, mentre per gli automobilisti provenienti da sud nelle aree situate a lato della scuola dell’infanzia e sul retro in piazza Invalidi del lavoro. Grazie alla disponibilità del parroco sarà anche possibile parcheggiare sul piazzale della chiesa, quando non ci sono funzioni o altre iniziative. Per aiutare il buon andamento della circolazione negli orari di entrata e di uscita della scuola, nella zona saranno presenti agenti della polizia municipale.

La nuova organizzazione della viabilità resterà in vigore per circa un mese e mezzo, il tempo cioè necessario per concludere i lavori di riqualificazione, dopodichè via Carlo Piaggia tornerà a doppio senso di marcia con stalli di sosta su entrambi i lati.