10mila mascherine al minuto con macchine per tissue: la tesi vince borsa di studio Lucart

Va a Marina Pezzati, allieva del master Carta & cartone, la borsa di studio di quest’anno istituita da Lucart nel 2016 in ricordo di Francesco Sodini, caporeparto dello stabilimento di Porcari tristemente scomparso nell’aprile 2015.

L’importo, del valore di 2000 euro, è stato assegnato sulla base di un punteggio che tiene conto di diversi parametri, fra cui i voti ottenuti al termine del percorso formativo. La cerimonia di premiazione è avvenuta nello stabilimento Lucart di Diecimo, alla presenza di Graziana Matteucci, coordinatrice del master, Carlo Romeo, capo dell’area risorse umane di Lucart, Luca Bini e Gabriele Coli di Lucart, docenti del master. Oltre alla vincitrice Marina Pezzati hanno partecipato anche i colleghi della Körber Tissue, società specializzata nella progettazione e produzione di macchinari industriali per l’industria della trasformazione di carta tissue.

“Da sempre, Lucart investe nella sinergia con il mondo accademico perché siamo fermamente convinti dell’importanza strategica dei giovani per la sostenibilità, l’innovazione e lo sviluppo del Paese”, ha detto Carlo Romeo. Il progetto di tesi di Pezzati si è basato sulla produzione di mascherina Myfaceroll, brevetto della Körber Tissue sviluppato durante il lockdown che permette di realizzare con le macchine di converting, le stesse utilizzate per realizzare rotoli di carta igienica e asciugatutto, fino a 10mila mascherine facciali al minuto.

Dopo 18 edizioni, a partire dal primo settembre il master Carta & cartone – organizzato da Celsius e promosso dall’Università di Pisa, in convenzione con la Fondazione lucchese per l’alta formazione e la ricerca (Flafr) – è stato trasformato nella laurea magistrale in tecnologia e produzione della carta e del cartone. Lucart ha confermato il proseguimento della partnership anche per i prossimi anni. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.mastercartalucca.it.