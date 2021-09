Altopascio, cena gratuita in piazza Ricasoli per la ricandidatura di D’Ambrosio

Una cena offerta a tutta la cittadinanza di Altopascio in piazza Ricasoli per ufficializzare l’apertura della campagna elettorale del sindaco uscente, Sara D’Ambrosio. L’appuntamento è per venerdì (10 settembre) alle 20.

Oltre al programma Sara D’Ambrosio presenterà, nell’occasione, le liste che compongono la coalizione e i candidati al consiglio comunale per l’appuntamento con le elezioni amministrative del 3 e del 4 ottobre.

L’iniziativa sarà organizzata nel rispetto di tutte le norme Covid: per partecipare alla cena occorre prenotare e sarà necessario esibire il green pass. Chi preferisce venire dopo cena e partecipare direttamente alla sola presentazione del programma per il prossimo mandato, invece, potrà recarsi in piazza alle 21 e, in quel caso, non servirà il green pass. Per le prenotazioni alla cena contattare il numero 377.3594051.