Capannori ‘senzabarriere’, al via il progetto per rendere più accessibili gli esercizi commerciali

Rendere più accessibili alle persone con disabilità gli esercizi commerciali di Capannori. E’ questo l’importante obiettivo di un nuovo progetto proposto dall’amministrazione Menesini al tavolo permanente del commercio di cui fanno parte associazioni di categoria e Centri Commerciali Naturali.

Durante un incontro svoltosi nei giorni scorsi, al quale hanno partecipato Daniele Benvenuti in rappresentanza di Confesercenti e Ccn di Marlia, Nicola D’Olivo di Confcommercio, Gabriella Giusfredi del Ccn di Segromigno in Monte, Ilaria Benigni e Endro Luchi del Ccn di Guamo, Marco Bertini del Ccn di Capannori e Domenico Passalacqua presidente dell’associazione Luccasenzabarriere, l’assessore al commercio Serena Frediani ha proposto la messa a disposizione di incentivi comunali per gli esercizi commerciali che siano disposti ad abbattere le barriere architettoniche all’ingresso, dotandosi di pedane removibili o altri sistemi per la visitabilità dei negozi anche da parte di persone con disabilità. Un’iniziativa che nasce come riflessione in seguito al progetto Senzabarriere app, promosso dall’associazione Luccasenzabarriere, un’applicazione che, attraverso la mappatura di tutti gli esercizi commerciali, oltre a parchi, edifici pubblici e impianti sportivi, vuole rendere più fruibile il territorio anche per le persone con disabilità. Dalla mappatura effettuata è emerso infatti che alcuni esercizi del territorio non sono ancora accessibili per tutti.

“Avendo riscontrato con soddisfazione la disponibilità delle associazioni di categorie e dei centri commerciali naturali ad aderire alla nostra proposta daremo avvio ad un percorso di co-progettazione per studiare insieme le migliori modalità per strutturare questo nuovo progetto coinvolgendo anche il Tavolo disabilità e il Garante per i diritti delle persone con disabilità – spiega l’assessore al commercio, Serena Frediani -. L’obiettivo è quello di rendere visitabili le attività commerciali anche da parte delle persone con disabilità prevedendo specifici incentivi per gli esercenti che elimineranno le barriere architettoniche all’ingresso delle proprie attività. Un progetto finalizzato all’inclusività per dare a tutti il diritto di recarsi a fare acquisti nei negozi del nostro territorio”.