Scuolabus e mensa, mercoledì a Capannori il servizio parte regolarmente

Partirà regolarmente mercoledì (15 settembre) giorno di inizio del nuovo anno scolastico, il servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia e delle scuole primarie a Capannori.

Regolare inizio anche per il servizio mensa organizzato secondo le norme anti Covid che prenderà il via il 27 settembre per le scuole dell’infanzia e il 4 ottobre per le primarie. I costi di entrambi i servizi a domanda individuale sono invariati rispetto allo scorso anno.

Il servizio di trasporto scolastico per gli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia e primarie viene garantito direttamente dal Comune sulla base di quattro bacini di utenza, Capannori, Camigliano, San Leonardo in Treponzio e Lammari.

Per il trasporto scolastico la quota mensile è 26 euro andata e ritorno e di 13 euro solo andata o solo ritorno. Per il mese di settembre la quota è ridotta del 50% per gli utenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, mentre per il mese di giugno la quota è ridotta del 50% solo per gli utenti della scuola primaria. Per la mensa scolastica il costo di un pasto è di 4 euro.

Per entrambi i servizi sono previste agevolazioni tariffarie per le famiglie numerose (con 3 o più figli) e a basso reddito in base all’Isee. Le domande per la richiesta delle agevolazioni tariffarie per entrambi i servizi e per l’iscrizione al servizio mensa sono ancora aperte e possono essere effettuate in modalità on line sul sito del Comune.