Tanti simpatizzanti ieri sera (13 settembre) hanno partecipato alla cena a sostegno della candidatura di Maurizio Marchetti a sindaco di Altopascio, allestita di fronte all’Osteria Martinelli di piazza Matteotti a Marginone organizzata dalla lista Noi Badia e Marginone.

Oltre a temi di interesse comunale come la circonvallazione, il palazzetto, la sicurezza e le scuole Marchetti ha parlato dei progetti locali come la sistemazione del parcheggio in centro, accanto alle scuole elementari, la modifica dell’incrocio, il progetto della nuova scuola elementare a Marginone.

“Insieme a questi spunti ha fatto positivamente discutere l’idea di rinnovamento dell’area della festa di Marginone, con la previsione di verde e strutture sportive attrezzate per i più giovani, perché diventi un parco nei momenti in cui non è presente la sagra . racconta la lista Noi Badia e Marginone -. Altri punti del programma che hanno suscitato consensi sono stati l’ampliamento della rete pubblica del metano e dell’illuminazione pubblica, il recupero e la ristrutturazione della scuola di Ponte a Pini con i nuovi locali a disposizione dei giovani, gestiti da associazioni del territorio e con la grande novità di un adiacente skate bike park. La messa in sicurezza del torrente del Collodi, con il prossimo tratto Ponte alla Ciliegia-Ponte a Pini, da completare dopo il grande lavoro fatto da Marchetti prima e dopo cinque anni di inerzia, è stato un altro grande punto affrontato in una serata molto importante”.

Dopo Badia Pozzeveri, il prossimo appuntamento in cui verranno presentati programmi e candidati è fissato per venerdì (17 settembre) alle 20 nello spazio sagra di Spianate.