Al polo culturale Artemisia il secondo appuntamento con le ‘Notti Alkemiche’

Sabato (18 settembre) alle 18,30, al polo culturale Artemisia di Tassignano si terrà il secondo appuntamento dell’iniziativa Notti Alkemiche promossa dal Comune.

All’incontro intitolato La saggezza antica come antidoto alla crisi interverranno Paolo Giannotta e Sandro Scaffardi, che parleranno di alchimia e vita alchemica, tradizione ermetica e mitologia. Per partecipare all’incontro sono necessari la prenotazione da effettuare entro le 13 del 17 settembre inviando una mail all’indirizzo cultura@comune.capannori.lu.it e il possesso del green pass per le persone di età superiore ai 12 anni.