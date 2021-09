Altopascio, Marchetti incontra i cittadini di Spianate

Dopo Marginone e Badia Pozzeveri, Marchetti presenta il programma e i candidati di Spianate.

Fra i punti toccati nella riunione di martedì (14 settembre) Marchetti ha confermato di voler portare avanti il progetto della nuova scuola elementare di Badia Pozzeveri, ma modificandone i contenuti in modo radicale rispetto a quanto pianificato dalla giunta uscente, con classi più piccole e aumentando gli spazi comuni come palestra e mensa, non previsti a oggi.

“Verrà completamente rifatta l’area a verde dietro l’attuale scuola elementare, attrezzandola con vialetti, panchine e giochi in modo che sia fruibile tutto l’anno e diventi punto di riferimento e d’incontro per i cittadini – ha spiegato -. Verranno riproposti gli ausiliari ecologici che controllavano il decoro urbano delle frazioni con una bicicletta attrezzata , istituiti nella mia amministrazione e affossati da questa amministrazione comunale che non ha però proposto alternative, con il risultato di lasciare in abbandono questo settore. Verrà asfaltata l’area antistante il cimitero di Badia Pozzeveri e realizzati i necessari loculi. Sarà collocata una telecamera in grado di sanzionare i trasgressori che rileverà il traffico pesante irregolare che transita sulle strade di Badia Pozzeveri e in particolare in via Catalani, ma non solo. Marciapiedi in via IV Novembre e via della Fossetta, asfaltature diffuse con particolare attenzione in via di Tappo e via Pistoresi e la realizzazione di un fontanello come nelle altre frazioni”.

“Sono molto soddisfatto di queste due presentazioni – conferma Maurizio Marchetti, candidato alla carica di sindaco di Altopascio e sostenuto da tre liste civiche, Lega e Fratelli d’Italia-. Mi pare che, dopo 5 anni di stucchevole narrazione di una realtà fasulla e dopo avere visto centinaia di annunci non mantenuti, ci sia voglia di concretezza, di serietà vera e non solo dichiarata, di ricerca di affidabilità per soluzioni possibili a problemi esistenti e che in questi cinque anni si sono solamente aggravati”.