D’Ambrosio prosegue il tour casa per casa: domani è la volta di Spianate

Il fitto calendario de Il Sindaco a casa tua! non si ferma. Ogni giorno, tutti i giorni il sindaco Sara D’Ambrosio incontra la cittadinanza a Spianate. Domani (17 settembre), è la volta della frazione più popolosa del territorio comunale. L’itinerario, a partire dalle 16, inizia in Località Biagioni per proseguire con Località Cascine, Corte Berti, Località Checi e Corte Mazzanti. Sabato 18, invece, sarà ancora Spianate, con il centro della frazione, oggetto del porta a porta del sindaco: la giornata si concluderà, dalle 19, al parco giochi di via Bruno Nardi con un aperitivo offerto. Per partecipare, in questo caso, non occorre esibire il green pass.