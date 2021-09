Donare salute a chi è in difficoltà: queste le parole d’ordine della Giornata di raccolta del farmaco, l’appuntamento, giunto alla quarta edizione, che tornerà sabato 18 settembre in tutte le farmacie del territorio di Altopascio.

L’iniziativa, che nei primi tre anni ha permesso di donare prodotti farmaceutici e altro materiale sanitario per oltre 7mila euro, è promossa dal Comune di Altopascio e dalla Farmacia comunale, in collaborazione con la Misericordia di Altopascio e le Caritas parrocchiali di Altopascio, Badia Pozzeveri, Marginone e Spianate.

Come sempre, partecipare è molto semplice: è sufficiente acquistare un farmaco senza obbligo di ricetta o un prodotto sanitario (per esempio antidolorifici, sciroppi, pannolini ed altri prodotti per bambini, integratori alimentari) e consegnarlo ai volontari presenti esclusivamente nelle cinque farmacie del comune di Altopascio. Le farmacie che aderiscono sono la comunale di Badia Pozzeveri, adiacente al supermercato Pam, la Baldacci di Spianate, La Calendula di Chimenti, la farmacia di Marginone e la Tonini di Altopascio.

Grazie alla collaborazione della Misericordia e delle Caritas parrocchiali, il materiale sarà donato ai cittadini bisognosi del comune di Altopascio. In aggiunta alla Giornata ufficiale, fissata per sabato (18 settembre), le farmacie aderenti consentiranno la donazione anche nei giorni precedenti.