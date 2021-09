Altopascio, torna la giornata ‘plastic free’

Dopo il successo delle volte scorse torna la giornata di pulizia plastic free. L’appuntamento è per domenica (19 settembre), alle 9, di fronte al Bar La Gioconda, ad Altopascio. A supportare l’iniziativa, come sempre, c’è l’amministrazione comunale di Altopascio. Le zone interessate saranno quelle che si sviluppano intorno al punto di ritrovo, lungo un tratto di via Francigena e lungo la strada che va verso l’autostrada.

Si consiglia di portare con sé guanti da giardinaggio, pinze per chi le ha e vestirsi con un abbigliamento adeguato (pantaloni lunghi, scarpe chiuse e un cappello per il sole). In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata.

La partecipazione è aperta a tutti, anche ai bambini. Per informazioni è possibile contattare ila referente Elena (349 4696076).