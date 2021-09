Gragnano, al via i lavori per la messa in sicurezza di via della Chiesa

Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza del tratto di via della Chiesa a Gragnano interessato dal movimento franoso e attualmente transennato.

Oltre alla messa in sicurezza della frana è prevista la pulizia della fossa che corre sul lato sud della strada e della zanella presente sul lato nord, in modo da consentire una migliore regimazione delle acque su questa viabilità. Per permettere lo svolgimento dei lavori, che termineranno entro la fine del mese, la strada è attualmente chiusa a partire dall’intersezione con di via dei Maionchi dalle 8 alle 18.

“Quello in corso in via della Chiesa a Gragnano è un intervento importante, perché volto a risolvere una problematica che crea qualche disagio alla circolazione stradale in quanto è presente un restringimento della carreggiata – spiegano l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo e il consigliere comunale, Francesco Borelli -. Inoltre le opere che saranno realizzate per migliorare la regimazione delle acque concorreranno a prevenire il rischio di altri movimenti franosi e quindi a migliorare la sicurezza di questa strada. La nostra amministrazione pone particolare attenzione a questo tipo di interventi ritenendoli importanti per la sicurezza e il decoro delle nostre colline vissute da nostri cittadini e da molti turisti”.