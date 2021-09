Incontri porta a porta: D’Ambrosio ad Altopascio e Spianate

Continuano incessanti gli incontri porta a porta del sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio. Domani (18 settembre), il giro sul territorio riguarda Altopascio e Spianate. La mattina, dalle 9 alle 13, il tour casa per casa riguarderà località Rifoglieto, via dei Vincenti, località Ferranti e via dei Sandroni.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16, il sindaco e la squadra si sposteranno a Spianate, tra le vie del centro: via Mazzei, via Bruno Nardi, via Chimenti, località Fiorino, località Gennarino, via Indipendenza, via Santi Pietro e Paolo, via Moroni e via della Repubblica. Un pomeriggio intenso che si concluderà, dalle 19, al parco giochi di via Bruno Nardi con un aperitivo offerto alla cittadinanza. Per partecipare, in questo caso, non occorre esibire il green pass.