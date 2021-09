Masini e Scannerini (Forza Italia): “Isola di traffico a Lammari da rialzare”

“Serve rialzare l’isola di traffico all’incrocio fra via dei Ramacciotti e via Lombarda a Lammari”. Così Anthony Masini, coordinatore comunale di Forza Italia a Capannori e Matteo Scannerini, capogruppo in consiglio comunale.

“L’attuale isola di traffico, semplicemente disegnata sull’asfalto – dicono – doveva essere provvisoria e la progressiva caduta dei pioli catarifrangenti sul perimetro, la rendono ancor più inefficace allo scopo. Le macchine la tagliano passando a velocità elevata. Le bici fanno altrettanto rischiando di provocare incidenti da chi esce dal senso opposto. È quindi opportuno valutare quanto prima la realizzazione di un’isola di traffico sopraelevata per impedire le situazioni sopra descritte. A tal proposito il gruppo Forza Italia ha presentato una mozione in consiglio comunale per sensibilizzare la giunta sul tema”.