Comunali Altopascio, i socialisti tornano ‘in campo’ con il simbolo di Europa Verde

Il Partito socialista italiano ha deciso, per le elezioni comunali di Altopascio, di presentarsi con il proprio simbolo insieme a quello di Europa Verde.

Altopascio Verde Socialista, ricordiamo, fa parte della coalizione di centrosinistra con canditato a sindaco Sara D’Ambrosio. “Sono passati molti anni in cui il partito non si presentava agli elettori con i propri candidati socialisti e con il proprio simbolo – scrive il gruppo – Queste elezioni rappresentano una ripartenza, per questo assieme ad Europa Verde abbiamo scelto di riportare il nostro simbolo all’attenzione politica ed elettorale dei cittadini di Altopascio e costruire un progetto di questa portata in un momento cosi difficile per il nostro paese ci riempie di gioia”.

“Questa importante novità politica – continua il gruppo – oggi riguarda una comunità della provincia di Lucca che nella storia ha espresso importanti esperienze di governo di sindaci socialisti. Basta ricordare due grandi come Savino Saroni ed Agostino Pagni che hanno ben governato il Comune e sono ricordati da moltissimi cittadini. Noi – concludono – siamo sempre pronti a dare il nostro apporto costruttivo per il Comune di Altopascio”.