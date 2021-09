Fdi: “Capannori, degrado ogni sera dietro la piscina comunale”

E’ una denuncia molto circostanziata quella che si leva dal consigliere comunale Matteo Petrini, dal consigliere regionale Vittorio Fantozzi e dal presidente di circolo Paolo Ricci e dal direttivo Fdi di Capannori: “La sera è diventata insostenibile la situazione dietro al comune di Capannori ed alla piscina comunale. Regnano incontrastati degrado e bivacchi, e si registrano anche problemi di sicurezza tanto che risulta difficile, se non pericoloso, concedersi una passeggiata serale”.

“Senza dimenticare – aggiungono – che l’intera area è, ormai, considerata solo in occasione di manifestazioni. E’ utile ricordare, poi, come l’area archeologica sia, ad esempio, abbandonata a se stessa. Chiediamo controlli con passaggio frequente di pattuglie delle forze dell’ordine e l’installazione di telecamere. La nostra denuncia sia da stimolo alla Giunta comunale ad intervenire. Vanno tutelati i cittadini, rendendo sicuri i luoghi in cui vivono”.