A Capannori e Porcari volontari in campo per ‘Puliamo il mondo’

Saranno tanti i volontari con le pettorine gialle di Puliamo il mondo muniti di cappellino, guanti, sacchetti per differenziare e rastrello che a partire da domani (25 settembre) saranno sui territori di Capannori e Porcari per ripulire dai rifiuti parchi, aree protette, rii e canali, vie e piazze di tante frazioni.

L’iniziativa ‘Puliamo il Mondo 2021’ si svolgerà fino al 9 ottobre ed è promossa da Legambiente Capannori e Piana Lucchese, in collaborazione con i Comuni di Capannori, Porcari, Ascit Spa, Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, le scuole medie di Camigliano, Lammari, San Leonardo in Treponzio, Porcari, le scuole elementari di Capannori, Marlia, San Colombano, il Centro del riuso Daccapo, i Fratres di Matraia, associazione per Lammari, associazione Il Faro, Atletico Gragnano – Asd e Comitato Paesano, Circolo Don Aldo Mei di Ruota, Officina natura, Natura di Mezzo, Marciatori Marliese, Comitato per San Pietro, La Sorgente, La Fonte del sorriso, la cooperativa sociale Odissea, con i giovani dei centri di accoglienza presenti sul territorio, e gruppi di cittadini.

In programma anche lezioni mirate sulla raccolta dei rifiuti rivolte agli studenti.

“Quest’anno, dopo l’anno e mezzo di pandemia Covid, abbiamo concentrato di nuovo le energie nel coinvolgere le scuole – afferma Maria Cristina Nanni, presidente di Legambiente Capannori e Piana di Lucca –. E’ infatti importante ritornare a parlare di ambiente, di cambiamento climatico e di transizione ecologica, perché non è più possibile rimandare. La grande adesione da parte delle associazioni del territorio all’iniziativa ‘Puliamo il Mondo’ dimostra come i cittadini della Piana di Lucca siano sensibile al tema e quanto ci tengano al decoro e alla cura dei nostri luoghi. E’ con grande entusiasmo, quindi, che torniamo a rimboccarci le maniche per ripulire parchi, canali, rii dall’immondizia che produciamo. Azioni concrete con cui ribadiamo che è urgente un cambio di paradigma culturale nell’approccio all’ambiente e alla sua salvaguardia”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’assessore all’ambiente del Comune di Capannori Giordano Del Chiaro e il vicesindaco di Porcari Franco Fanucchi.

“Anche per l’edizione 2021 diamo il nostro sostegno convinto a questa importante iniziativa di Legambiente che contribuisce a mantenere puliti i nostri territori, con grande attenzione ai luoghi pubblici, e sensibilizza la cittadinanza e, in particolare le nuove generazioni, sulla necessità di tenere comportamenti corretti e rispettosi dell’ambiente in cui viviamo – dicono i due amministratori –. Le sfide ambientali e il contrasto all’abbandono dei rifiuti sono per le nostre amministrazioni un tema prioritario su cui da tempo stiamo investendo risorse ed energie. Ringraziamo tutti i gruppi di volontari che nei prossimi giorni si impegneranno per restituire alla comunità luoghi più belli e più puliti dando un segnale concreto di grande civiltà”.

Ecco il calendario degli appuntamenti. Domani (25 settembre): in occasione del Sabato per l’ambiente, promosso dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, in collaborazione con Ascit e Comune di Capannori, saranno ripuliti numerosi corsi d’acqua: Marlia ritrovo alle 8,30 al piazzale della scuola media Nottolini di Lammari pulizia e controllo dei canali della zona di Lammari e Marlia; Gragnano ritrovo alle 9 al campo sportivo di Gragnano pulizia delle vie ed aree verdi del paese, a cura di Atletico di Gragnano-Asd e Comitato Paesano; Parezzana, Toringo e Verciano ritrovo alle 14,30 sul piazzale della chiesa di Parezzana pulizia, rimozione discariche e raccolta differenziata dei rifiuti in alcuni punti del paese, a cura dell’associazione Il Faro; Fiume Serchio ritrovo alle 9 alla Fattoria degli Albogatti a Nave rimozione rifiuti abbandonati lungo le sponde del fiume Serchio congiuntamente a tutte le associazioni aderenti al progetto Sabato dell’ambiente, promosso dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, alla presenza dell’assessora regionale all’ambiente Monia Monni.

Domenica (26 settembre): Castelvecchio di Compito e Lago della Gherardesca ritrovo alle 8,30 sul piazzale della chiesa di Castelvecchio basso (via di Badia 31/a) e pulizia lungo due percorsi alternativi: il tracciato della vecchia ferrovia Lucca-Pontedera (si consiglia abbigliamento e strumentazione adeguati) e il Lago della Gherardesca (percorso adatto a famiglie e bambini), in collaborazione con Officina Natura. Lunedì (27 settembre): La scuola media Nottolini di Lammari si ritrova alle 9 all’isola ecologica di Lammari per una visita guidata finalizzata a conoscere le buone pratiche e la gestione del ciclo dei rifiuti proveniente dalla raccolta differenziata “porta a porta”; lezione interattiva sul ciclo dei rifiuti alla scuola media Pea di Porcari alle 9.

Martedì (28 settembre): ritrovo al parcheggio della scuola di via della Rimembranza scuola elementare Manzoni di Marlia alle 9 per una lezione sulla raccolta differenziata ed il riciclo dei rifiuti; Lammari, al parco pubblico Micheloni, ritrovo alle 15 per asseggiata nelle aree verdi dei Laghetti di Lammari e rimozione dei rifiuti abbandonati, a cura dell’Associazione per Lammari.

Mercoledì (29 settembre): incontro sul ciclo dei rifiuti e raccolta “porta a porta”, alle 10, alla scuola media di Camigliano. Giovedì (30 settembre): alla scuola primaria Del Fiorentino di Capannori, alle 9, lezione sul ciclo dei rifiuti e la raccolta differenziata, e a seguire prova pratica di raccolta e differenziazione dei rifiuti abbandonati nei parchi pubblici nei pressi dell’istituto. Venerdì (1 ottobre): lezione su raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti alla scuola media Don Aldo Mei di San Leonardo in Treponzio alle 10,30; alle 11,30 pulizia dell’area antistante l’istituto scolastico; Castelvecchio di Compito, alle 16, ritrovo in via del Molino, 17 per la pulizia di diverse aree del paese a cura dell’associazione La Fonte del Sorriso.

Sabato (2 ottobre): Ruota, alle 16, ritrovo alla chiesa per raccolta dei rifiuti nel borgo storico e nel tratto antistante la fontana del paese, a cura del Comitato paesano e del Circolo culturale Don Aldo Mei; ritrovo alle 15 al bar Sottopoggio di Guamo per la pulizia e rimozione rifiuti lungo le vie del paese, in collaborazione con l’associazione La Sorgente: ritrovo alle 15 al parco Michela Fanini di Segromigno in Piano (parcheggio della chiesa) per percorso di rimozione di rifiuti abbandonati.

Domenica (3 ottobre): ritrovo alle 14,30, a Matraia, in via delle Grotte per pulizia e raccolta dei rifiuti nelle vie del centro, a cura del gruppo donatori di sangue Fratres di Matraia; alle 14,30 ritrovo al Dolce Vido di Porcari per pulizia lungo viale Padre Hamel, in collaborazione con cittadini del comitato Palio dei rifiuti; alle 15 ritrovo in via Fraga Alta a Marlia per bonifica e rimozione dei rifiuti abbandonati, in collaborazione con l’associazione Marciatori Marliesi. Martedì (5 ottobre): Lezione alle 9 alla scuola primaria di San Colombano sul ciclo dei rifiuti e la raccolta differenziata: prove pratiche di separazione. Sabato (9 ottobre): ritrovo ad Altopascio, alle 9, per la pulizia e rimozione rifiuti dal parco pubblico di Altopascio, a cura dell’associazione Natura di Mezzo; ritrovo alle 15 a San Pietro a Marcigliano/Sant’Andrea in Caprile, alla chiesa, per la pulizia lungo le vie del paese, in collaborazione con il Comitato per San Pietro e gruppi di cittadini; Santa Margherita, alle 15, ritrovo alla chiesa per passeggiata di gruppo e raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le vie del paese.