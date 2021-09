Oltre 400 persone hanno partecipato al quarto appuntamento per la presentazione delle liste e dei candidati a sostegno di Maurizio Marchetti, in piazza Garibaldi a Altopascio.

“E’ stata principalmente una bella serata, una festa, con le tantissime persone presenti che erano felici e lo hanno più volte sottolineato- dice Marchetti-. Da parte nostra, oltre alla presentazione della lista Ora Altopascio Presente e i candidati, abbiamo tracciato come di consueto i punti qualificanti del nostro programma, trovando attenzione e consenso”.

Foto 2 di 2



In particolare, insieme ai temi della viabilità e della sicurezza, è stato illustrato il progetto che coinvolgerà via S.Francesco d’Assisi, una traversa di via del Valico, costruita appunto da Marchetti prima della conclusione del precedente mandato. Saranno realizzate lì – secondo le intenzioni del candidato – la nuova scuola media, il nuovo palazzetto dello sport e il centro culturale polivalente.

Marchetti ha spiegato i termini della nuova scuola media e del palazzetto dello sport, soffermandosi in particolare sulla funzione determinante del nuovo centro polifunzionale.

“In questi cinque anni la cultura è stata il caro estinto, non se ne è mai parlato– ha detto Marchetti -, si è distrutto tutto quanto fatto da noi sia in termini di manifestazioni che di promozione del territorio e delle sue eccellenze, fra le quali appunto quelle derivanti da una gloriosa storia millenaria. Nelle nostre intenzioni questo centro dovrà affiancarsi alla biblioteca e svilupparne il ruolo e le funzioni anche da un punto di vista multimediale. Perché funzioni al 100% ci dovrà essere la partecipazione della parrocchia, delle varie associazioni di volontariato che la rendano viva e centro propulsore di cultura. Un impegno assoluto che prendiamo con grande gioia perché ci piange veramente il cuore vedere un settore così importante alla totale deriva per l’inerzia dell’amministrazione comunale uscente”.

Molto fitto il calendario delle iniziative pubbliche di Maurizio Marchetti , denominate Insieme in Festa e della sua coalizione: domani (25 settembre) a partire dalle 20, allo spazio festa di Spianate; domenica (26 settembre), sempre a partire dalle 20, allo spazio festa di Badia Pozzeveri, lunedì 27 allo spazio festa di Marginone, alla stessa ora, e la conclusione della campagna elettorale è prevista per venerdì (1 ottobre), dalle 20 in poi, in piazza Tripoli a Altopascio.