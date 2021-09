Capannori, via a nuove asfaltature per 500mila euro

Altri 500mila euro approvati dall’amministrazione Menesini per asfaltare le strade comunali del territorio di Capannori e portare avanti un punto chiave dell’azione di governo, ovvero quello di rendere le vie più sicure.

Nei giorni scorsi la giunta ha infatti approvato un nuovo ‘pacchetto’ di asfaltature, che interessa sia la zona centrale, la zona nord e la zona sud del Capannorese. Con lo stanziamento di queste risorse, prende il via l’iter tecnico per l’affidamento dei lavori e quindi i cantieri per le asfaltature vere e proprie apriranno la prossima primavera.

“Stiamo portando avanti il programma delle asfaltature in base alle condizioni delle strade e alle segnalazioni dei cittadini – dice Davide Del Carlo, assessore ai lavori pubblici – Svolgendo i lavori a lotti possiamo fare una programmazione più puntuale, e ci permette di compire, mese dopo mese, un passo in avanti nell’obiettivo di realizzare il progetto Strade sicure. Accanto alla sicurezza, le nostre scelte vogliono realizzare decoro. Riteniamo sia giusto tenere bene i luoghi pubblici e curarli, perché il benessere delle persone e la qualità della nostra vita passa anche da questi aspetti. Con la pandemia, poi, le abitudini delle persone si sono modificate e sempre più uomini, donne e ragazzi passano il tempo vicino casa o negli spazi del proprio paese, e quindi è ancora più urgente e significativo creare il bello. Il nostro territorio è già un patrimonio di bellezza naturale, e noi vogliamo valorizzarla e migliorare dove ce n’è bisogno”.

Queste le strade che saranno interessate dalle prossime asfaltature: via dei Pierini, via dei Palmini a San Ginese di Compito; via del Popolo, via dei Marchi a Capannori; via di Carraia a Carraia; Stradone di Camigliano a Camigliano; via Lombarda a Lammari; via del Cimitero di San Gennaro, via delle Vitialle a San Gennaro; via di San Gennaro a Lappato; via di Pelago a Marlia; via di Villa Pucci a San Martino in Colle; via Vecchia Pesciatina, via del Pelo, via del Chiasso a Lunata; via Don Emilio Angeli a Segromigno in Piano; via di Pettinaglia a Guamo; via del Rogio a Colognora di Compito; via di Castelvecchio a Castelvecchio di Compito.

Inoltre, saranno effettuate numerose sigillature nelle varie frazioni del territorio.