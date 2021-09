Altopascio, avanti il tour porta a porta di D’Ambrosio

Prosegue senza sosta il “tour” porta a porta del “sindaco a casa tua”, portato avanti da Sara D’Ambrosio. Gli incontri di domani (27 settembre) si svolgeranno ad Altopascio in via della Libertà, pezzo finale di via Firenze, via La Pira, via Santa Caterina da Siena, via Caduti di Nassirya, via Matteotti e via Grandi.

Il giro della giornata si concluderà, dalle 19, al Parco dei caduti della Polizia di Stato in via della Libertà, con un aperitivo offerto alla cittadinanza.

Per partecipare, in questo caso, non occorre esibire il green pass.