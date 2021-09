È stata anticipata alle 17 di oggi (27 settembre) la riapertura della piscina comunale di Capannori, in programma per lunedì prossimo (4 ottobre).

Sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione che hanno interessato una parte dello spogliatoio per persone con disabilità con la demolizione dell’esistente e la realizzazione di un corpo costituito da due spogliatoi dotati di un servizio igienico dedicato, la revisione dell’impianto elettrico con la sostituzione dell’intero impianto sul piano vasca compresa l’installazione di corpi illuminanti con doppia funzione e la sostituzione della vaschetta lavapiedi, per un importo complessivo di circa 250 mila euro. Sono invece stati rinviati a maggio 2022 i lavori del quarto lotto (sostanzialmente il consolidamento del tetto) a causa delle difficoltà da parte della ditta di reperire i materiali necessari per svolgere il lavoro nei tempi utili a garantire la riapertura della struttura.

Tante le proposte per il fitness: ginnastica dolce, bike, acquagym, acquagym mix, total body gag, gag, pilates. Saranno anche riattivati i corsi per neonati, bambini, gestanti, e i corsi di Attività fisica adattata. Chi ha un abbonamento valido, sospeso al 25 ottobre 2020, data di chiusura della piscina a causa della pandemia, avrà la possibilità di usufruirne ristabilendone la scadenza fino al 15 novembre.

La segreteria della piscina è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 (al numero 0583 429818 o mail piscina@capannoriservizi.it).

Il calendario dei corsi può essere consultato sulla pagina Facebook della piscina comunale.