Un fumetto manga e insegnanti in lingua inglese per il Kin Sori Taekwondo Asd

Grandi novità per la ripartenza del gruppo storico Kin Sori Taekwondo Asd che da 20 anni porta avanti con successo i suoi corsi nelle province di Pistoia e Lucca.

Sono due le novità più importanti che saranno parte integrante dei corsi di taekwondo. La prima è un fumetto manga associato al corso con protagonisti i bambini, ragazzi e adulti del gruppo sportivo Kin Sori Tkd Asd. Una vera storia della vita ancora più accattivante delle foto, che rimarrà un ricordo indelebile nella loro vita come vivere un film, insomma un vero cartoon che li vedrà crescere cambiare e diventare personaggi famosi di un fumetto che verrà pubblicato sui social in italiano e inglese con visibilità mondiale fino a diventare virale.

La seconda e non meno importante che piace a tutte le famiglie ed è davvero la novità assoluta è imparare una lingua straniera… In questo caso l’Inglese durante l’allenamento grazie ad un insegnante madrelingua che dialogherà in inglese, importantissimo soprattutto per i più piccoli che porterà grandi benefici per la scuola e la vita.

L’opportunità è per tutte le famiglie di Altopascio e Ponte Buggianese, grazie a corsi specializzati con veri professionisti sotto l’egida del maestro Simone Niccolai Kakashi, in locali enormi e areati e igienizzati anti Covid.

La società sportiva Kin Sori Taekwondo asd prima della pandemia era tra le prime 10 società italiane come Golden Club Taekwondo ed ha avuto l’onore di essere presente su invito della Federazione italiana taekwondo con i suoi maestri e dirigenti alla presentazione della squadra olimpica a Formia .

Per info corsi 338.3405137 e anche su Facebook, Instagram e Telegram. Mail: kisoritaekwondo@alice.it