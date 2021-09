Altopascio, Sara D’Ambrosio chiude la campagna elettorale a Spianate

Chiude anche la campagna elettorale della candidata sindaca Sara D’Ambrosio e della sua coalizione, composta dalle civiche Sara D’Ambrosio Sindaco e Viviamo Altopascio, dal Partito Democratico e da Altopascio Verde Socialista.

L’appuntamento è per venerdì (1 ottobre) alle 20 allo spazio sagra di Spianate con un giro pizza offerto a tutta la cittadinanza e un gruppo musicale che accompagnerà l’intera serata. L’iniziativa sarà organizzata nel rispetto di tutte le norme Covid.

Domani (30 settembre), ultima tappa a Badia Pozzeveri del tour porta a porta nella frazione. Dopo gli incontri del pomeriggio in via IV Novembre, corte Zappetti, località Casali, corte Cerro, località Paoli e corte Tocchini, la serata si concluderà, al comitato paesano della frazione, con crostini e pasta al forno. Per prenotarsi a entrambe le iniziative è possibile contattare il numero 377 3594051.