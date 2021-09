Altopascio, ok al bilancio consolidato. D’Ambrosio: “Sbloccate le risorse per le assunzioni”

Ultimo consiglio comunale, ieri sera (29 settembre) dell’amministrazione uscente guidata da Sara D’Ambrosio che si ricandida al bis. Durante la seduta, alla quale non ha partecipato l’opposizione, è stato approvato il bilancio consolidato che permetterà – spiega il sindaco – di sbloccare le risorse per procedere con nuove assunzioni.

“Peccato – commenta Sara D’Ambrosio -. Per me è stato un momento molto emozionante quello di ieri sera. È stata l’occasione per ringraziare i consiglieri e la giunta: una squadra formidabile di donne e di uomini che hanno messo il bene della comunità e la crescita di Altopascio al centro di ogni scelta e di ogni azione. Ringrazio tutti i dipendenti che hanno lavorato al servizio del territorio. Ringrazio le associazioni che hanno fatto tantissimo in questi cinque anni e che grazie al loro lavoro hanno sviluppato ancora di più il senso di solidarietà del nostro paese”.

I banchi dell'opposizione vuoti

“Altopascio ha tante prospettive, tanti progetti da portare a termine, tanti cantieri da avviare. E il prossimo consiglio comunale avrà delle sfide importantissime da affrontare, partendo dalla capacità di raccogliere i frutti che abbiamo seminato in questi cinque anni. D’altronde tutti noi abbiamo da fare la campagna elettorale, ma ieri sera era fondamentale esserci, perché ci sono impegni istituzionali da rispettare e atti da approvare per assicurare il futuro e la stabilità dell’ente. Con il consiglio comunale di ieri sera, infatti, abbiamo approvato il bilancio consolidato, con il quale possiamo sbloccare le assunzioni che sono in programma. Inoltre abbiamo approvato la variazione di bilancio, che ci consente di mettere risorse aggiuntive su capitoli che hanno direttamente a che fare con la qualità della vita e i servizi della comunità: disabilità, minori in struttura, assistenza scolastica, progetto giovanile Seconda stella a destra. E poi l’ampliamento degli orti urbani e l’efficientamento energetico degli edifici pubblici. Noi andiamo avanti, il lavoro del comune si porta avanti così, come facciamo noi. E anche questo è un fatto”.