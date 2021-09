Rsa di Marlia, si assume un nuovo responsabile di gestione

Dalle parole ai fatti: si potenzia l’organico della Rsa di Marlia. La Capannori Servizi Srl, infatti, ha indetto un bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione part time a tempo indeterminato di una unità di personale, responsabile di struttura della Rsa Don Alberto Gori di Marlia -profilo professionale lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi o con funzioni di coordinamento e controllo (Liv II- contratto nazionale del terziario commercio servizi).

I candidati devono essere necessariamente in possesso di comprovate competenze gestionali e dei seguenti requisiti minimi, comprensivi di quelli normativi previsti dal Dprg Toscana 9/1/2018 numero 2/R.: possesso di laurea ed esperienza di servizio di almeno 3 anni in qualifiche direttive o di coordinamento gestionale nella pubblica amministrazione o in aziende pubbliche e private oppure possesso di qualifica di assistente sociale specialista iscritto all’albo professionale sezione A con esperienze di almeno cinque anni in attività di direzione o di coordinamento tecnico professionale in enti o strutture di assistenza sociale pubblici o privati di media o grande dimensione.

La domanda di ammissione alla selezione, in carta semplice, intestata a Capannori Servizi Srl, via del Parco

5, 55014 Capannori, dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato all’avviso che può essere scaricato direttamente dal sito Internet www.capannoriservizi.it.

La domanda di partecipazione, unitamente al curriculum vitae, all’elenco dei titoli ed alla fotocopia della carta d’identità dovranno essere firmati digitalmente o sottoscritti con firma autografa, e dovrà pervenire entro il termine perentorio delle 13 del 20 ottobre prossimo tramite pec personale intestata al candidato da trasmettere all’indirizzo pec: capannoriservizisrl@cgn.legalmail.it tramite un unico invio e con oggetto: avviso di selezione 1 unità di personale responsabile di struttura della Rsa.