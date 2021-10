Capannori, il sindaco incontra il governatore della Misericordia Santa Gemma

Il sindaco di Capannori Luca Menesini ha incontrato nella sede comunale il governatore della Misericordia Santa Gemma Galgani, Daniele Berti.

Un modo per ringraziare l’organizzazione di volontariato del lavoro svolto a favore della comunità, in particolare nei mesi più difficili della pandemia, soprattutto verso le fasce più deboli della popolazione.

L’incontro è stata anche l’occasione per rinnovare la già forte collaborazione in atto tra Comune e Misericordia e per condividere nuovi progetti da realizzare nell’interesse di tutta la comunità.