Raddoppio ferroviario, Ceccarelli (Popolari e moderati): “Serve chiarezza sullo stato dei lavori”

A che punto siamo sul progetto del raddoppio ferroviario? A chiedere chiarezza è il consigliere della lista Popolari e moderati Gaetano Ceccarelli.

“Il raddoppio della ferrovia nella tratta Pescia-Lucca, interessa direttamente il Comune di Capannori con tutte le sue frazioni centrali che ne sono attraversate e dunque, un numero consistente di persone. Al riguardo, va sottolineato che il consiglio comunale ha già approvato con osservazioni il citato progetto, nella primavera del 2019 – spiega Ceccarelli -. Parliamo di un opera attesa da anni pure a Lucca e nella Piana, già in corso di esecuzione su altri tratti della stessa ferrovia ma in apparente stallo per quanto concerne i lavori relativi al lotto Pescia-Lucca, anche a seguito delle osservazioni avanzate da tempo sulla progettazione dal consiglio superiore dei lavori pubblici, come spesso avviene in casi analoghi”.

“Ma i capannoresi, sia quelli più direttamente coinvolti nel progetto residenti nelle frazioni centrali del Comune, sia i numerosi che attendono l’abbattimento delle lunghe code ai passaggi a livello e la conseguente fluidificazione dei flussi di traffico, necessitano ed hanno pienamente ragione di risposte chiare ed in tempi brevi, circa l’evoluzione della fase di progettazione e della successiva esecuzione dell’opera – conclude il consigliere -. Pertanto, pur nella consapevolezza delle difficoltà aggiuntive causate dalla pandemia che hanno verosimilmente comportato dei ritardi imprevisti, nonché della complessità dell’opera, é necessario da parte dei vertici delle amministrazioni interessate dal progetto, locali e regionali, informare compiutamente le comunità interessate facendo chiarezza riguardo allo stato di avanzamento del progetto nella tratta Pescia-Lucca, di un opera che caratterizzerà l’assetto futuro della Piana e non solo e proprio per questo, da seguire con attenzione”.