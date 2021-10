Francesco Borelli (Luca Menesini sindaco) lascia il Consiglio: subentra Enzo Riolo

Francesco Borelli (Luca Menesini Sindaco) si è dimesso dalla carica di consigliere comunale per motivi di lavoro.

“Mutati impegni lavorativi mi impediscono di continuare a svolgere la mia carica in modo adeguato senza la possibilità di dare all’attività di consigliere comunale il tempo e la dedizione necessari – spiega Borelli – Il mio impegno per il nostro territorio e per la nostra comunità continueranno anche se non nella carica di consigliere”.

Al posto di Borelli entrerà in consiglio comunale Ezio Riolo, il primo dei non eletti nella lista cui appartiene Borelli.