Un voto che ha riservato numerose sorprese, quello per le elezioni amministrative ad Altopascio. E non soltanto perché la sindaca uscente di centrosinistra Sara D’Ambrosio è riuscita a riconfermarsi in sella al primo turno, evitando il ballottaggio con lo sfidante del centrodestra Maurizio Marchetti. Ma anche perché l’espressione delle preferenze per liste e candidati ha disegnato una geografia del consiglio comunale, con alcune novità di rilievo rispetto quanto meno alle attese. Non entrano in Consiglio due ex assessori, Remaschi e la Vigna, candidati nella lista di Sara D’Ambrosio sindaco mentre si confermano, nel Pd, il vicesindaco uscente Daniel Toci e l’assessore Ilaria Sorini Simoni. Per ora fuori dal Consiglio anche il presidente del consiglio comunale uscente Sergio Sensi, primo dei non eletti nella lista Viviamo Altopascio. Un quadro che, soprattutto per quello che riguarda i primi esclusi, potrebbe variare consentendo l’ingresso in Consiglio nel caso in cui il sindaco nomini assessori alcuni degli eletti.

Ma vediamo intanto i numeri: la coalizione del sindaco rieletto ha ottenuto 10 seggi in Consiglio comunale, quella di Marchetti 5. Nel centrosinistra non avrà rappresentanti in assise Europa Verde – Partito Socialista Italiano. Il leader delle preferenze di lista Mario Sarti si ferma infatti a 29 voti personali, non sufficienti a varcare la soglia del palazzo comunale come consigliere comunale. E’ invece un vero e proprio exploit quello della lista Sara D’Ambrosio sindaco, che ottiene il maggior numero di preferenze, con un notevole stacco dal Pd: la civica a sostegno della sindaca rieletta, infatti, con il 34,03% dei voti avrà 7 rappresentanti in consiglio comunale, contro i 2 del Partito Democratico (9,33% di voti). Viviamo Altopascio rimedia un posto in Consiglio comunale con il 5,91%.

Dalla parte di Marchetti, nonostante alcuni buoni risultati a livello individuale, non avrà rappresentanti la lista Ora che fino allo scrutinio delle ultime schede se l’è giocata addirittura con Fdi, secondo partito meno votato della coalizione di centrodestra. Restando in tema centrodestra, c’è da evidenziare che la Lega si conferma primo partito, con il 14,50% delle preferenze e 2 seggi in Consiglio comunale. La spunta anche la neonata Spianate 1494, con un seggio in assise e il 9,79% delle preferenze ottiene più voti del Partito Democratico. Tiene dietro Noi Badia e Marginone, che con l’8,03% si assicura un seggio. Stesso esito per Fdi, che tra liste e partiti che siederanno in consiglio comunale ha ottenuto il minor numero di voti.

Non entrerà – come accaduto anche 5 anni fa – in Consiglio comunale Giovanni Matteo Tori, che con 228 voti si è fermato al 3,08%.

Leader assoluto di preferenze individuali Francesco Fagni della Lega con 336 voti. Fagni ha fatto meglio anche della candidata consigliera più votata del centrosinistra: Rina Romani, della lista Sara D’Ambrosio sindaco che ha ottenuto 246 voti. Nella lista Ora è Loredana Orabona a superare di una incollatura l’ex presidente del Ccn Ferruccio Del Sarto. Nella lista Noi oltre le 100 preferenze Luca Bianchi (139) e Francesco Domenichini (107). In Spianate 1494 Fabio Orlandi, ex assessore e presidente del Consiglio raccoglie 130 preferenze. In Fratelli d’Italia, la lista che ha preso meno voti della coalizione di centrodestra dopo Ora il segretario comunale Valerio Biagini raccoglie 90 preferenze.

Nella lista Sara D’Ambrosio sindaco, che ha raccolto un terzo delle preferenze dei partiti Rina Romani, pediatra in pensione di Altopascio, come si diceva, supera anche Francesco Mastromei (188), Alessio Minicozzi (182), Martina Mandroni (152) e Valentina Bernardini (136). Alle spalle gli assessori uscenti Martina Cagliari (100), Alessandro Remaschi (86) e Adamo La Vigna (91). Soltanto la prima entra in Consiglio comunale. Nicola Calandriello leader di preferenze in Viviamo Altopascio (102) davanti all’ex presidente del Consiglio Sergio Sensi (72), che non siederà nella nuova assise. Daniel Toci, vicesindaco uscente (167 voti) e Ilaria Simoni (133) in cima alle preferenze del Pd. Mario Sarti raggiunge il maggior numero di consensi in Altopascio Verde Socialista con 29 voti personali.