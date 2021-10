Torna la tradizionale fiera di Marlia: 60 i banchi in via Paolinelli

Domenica (17 ottobre) torna la tradizionale fiera di Marlia organizzata lungo via Paolinelli da Confesercenti Toscana nord con la collaborazione del Centro commerciale naturale Insieme Le Botteghe di Marlia e il Comune di Capannori.

Saranno 60 i banchi ambulanti di varie merceologie che si snoderanno sull’asse principale di Marlia, per l’occasione chiusa al traffico da via della Chiesa di Marlia fino all’incrocio con via San Martino dalle 8 alle 20. Con la fiera tornano anche le tradizionali collaborazioni con le attività a posto fisso che avranno modo di presentare i propri prodotti all’esterno dei locali, con la palestra Auser che gestirà uno spazio all’interno del mercato coperto, con gli Arcieri della Real Villa che avranno una loro postazione per le dimostrazioni al pubblico, con Radio Star presente con il suo studio mobile ed infine con la Misericordia di Marlia.

“Il via libera alle fiere, seppur con l’obbligo di green pass, ha messo fine ad un periodo nerissimo per quegli operatori ambulanti che avevano proprio nelle fiere la loro unica possibilità di lavoro. Con l’amministrazione comunale e in particolare con l’assessore Serena Frediani – si legge in una nota di Confesercenti area lucchese – in questi lunghi mesi di emergenza covid abbiamo sempre cercato di condividere azioni e strategie a sostegno delle attività commerciali. Era stato lo stesso assessore a sollecitare la ripresa di fiere e mercati straordinarie per dare ossigeno a questi operatori. Appena c’è stato il tanto attesa via libera alla fiere, secondo noi colpevolmente tardivo, ci siamo subito mossi per far ripartire la nostra macchina organizzativa. Marlia sarà quindi la prima fiera della ripresa targata Confercenti Toscana Nord”.