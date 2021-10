Capannori, la biblioteca ad Artèmisia riapre a piena capienza

In seguito alla nuova normativa nazionale e alle indicazioni della Regione Toscana la biblioteca comunale Ungaretti al polo culturale Artèmisia di Tassignano da lunedì (18 ottobre) riaprirà a piena capienza. Le postazioni passeranno così dalle attuali 23 a 58 e sarà possibile tornare a prenotare il turno mattutino, quello pomeridiano o l’intera giornata a partire da sabato (16 ottobre) dalle 12 alle 14.

Non ci sarà più l’obbligo del distanziamento, ma si dovrà comunque effettuare la prenotazione il giorno precedente per il successivo (il sabato per il lunedì) e per accedere ai locali della biblioteca si dovrà essere in possesso del Green Pass ed indossare la mascherina per l’intero periodo di permanenza all’interno degli stessi.

Inoltre non è più prevista la quarantena di una settimana per i libri restituiti.

La biblioteca potrà tornare ad ospitare anche i corsi di educazione permanente che sono in fase di organizzazione.