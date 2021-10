Zappia: “Giochi dei bambini inagibili e pericolosi ad Artemisia”

“Alcuni genitori mi hanno segnalato che i giochi dei bimbi che sono nel parco di Artemisia zona tassignano sono inagibili e pericolosi”. E’ quanto afferma il consigliere comunale della Lega, Bruno Zappia.

“Alcuni di questi giochi – sostiene ancora – sono sganciati, rovinati, i perni che mantengono l’altalena alcuni sono usciti e altri si stanno per sganciarsi. Ci sono tanti bimbi che vanno a giocare e corrono il rischio che si possono fare cmale. Se non prevedi la manutenzione sia nei giochi e del verde pubblico questi si trasforma in degrado. Basterebbe ripulire e sistemare i giochi e farlo periodicamente senza spregare soldi pubblie e poi per abbandonarli. Questa amministrazione sprofonda nella propaganda e non entra mai nel merito e se rimane solo slogan è la politica a rimetterci ed è condannata alla sconfitta”.