Reusemed, al via il ciclo di incontri per costruire una rete del riuso

Un ciclo di incontri per costruire un sistema del riuso, mettere in rete e valorizzare le esperienze già presenti a Capannori, promuovendo così la nascita di nuove.

È questa l’iniziativa del progetto Reusemed finanziato dall’Unione europea con il Programma Eni Cbc Med, di cui Capannori fa parte insieme ad alcune realtà di Spagna, Giordania e Tunisia. Il primo appuntamento è in programma sabato (23 ottobre) al Parco scientifico di Segromigno in Monte mentre gli incontri andranno avanti fino al prossimo febbraio e coinvolgeranno i vari soggetti del territorio (associazioni e imprese) che già svolgono attività di riuso per evidenziare i punti di forza di queste esperienze e al contempo valutare possibili miglioramenti.

L’incontro di sabato prossimo si aprirà alle 11 con una introduzione dell’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro e la presentazione del percorso di coprogettazione a cura di Lucca Creative Hub. Seguirà l’intervento di Rossano Ercolini, direttore del Centro di ricerca rifiuti zero del Comune di Capannori e presidente di Zero Waste Italy che parlerà di visioni e strategie per il settore della riparazione e del riuso. A prendere la parola sarà poi il presidente di Ascit Alessio Ciacci che interverrà sul tema Ridurre i rifiuti attraverso il riuso: obiettivi possibili e sinergie sul territorio. L’iniziativa proseguirà con un incontro laboratorio sulla coprogettazione dell’ecosistema del riuso locale in programma dalle 13,30 alle 17,30 e si concluderà con un confronto tra i partecipanti a cura di Lucca Creative Hub.

“Quello che inizia sabato prossimo è un percorso di estrema importanza con cui, nell’ambito del progetto Reusemed, insieme al Centro di Ricerca Rifiuti Zero e Ascit, vogliamo dar vita ad un vero e proprio sistema municipale del riuso, che garantisca un perfetto coordinamento tra tutte le realtà esistenti, le supporti nel potenziare gli ottimi risultati già raggiunti e che faciliti l’accesso dei cittadini ai circuiti del riuso dando loro un punto di riferimento unitario – spiega l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro -. Il nostro territorio si caratterizza da più di 10 anni per una tradizione consolidata in tema di riuso con l’obiettivo di prevenire la produzione dei rifiuti e restituire una seconda vita agli oggetti con la nascita di tante esperienze che si sono sviluppate in questo settore con riferimento a vari materiali, dai mobili ai vestiti, dalle biciclette agli scarti alimentari fino alle apparecchiature informatiche, anticipando quella che poi è diventata la strategia europea di economia circolare. Crediamo che i tempi siano maturi per mettere a sistema tutte queste attività puntando a far divenire Capannori ‘capitale’ europea del riuso”.

Per partecipare al laboratorio del pomeriggio è necessaria l’iscrizione (massimo 25 partecipanti) inviando una mail all’indirizzo luccacreativehub@gmail.com o telefonando al numero 3279511586. Per prendere parte all’iniziativa è necessario avere il green pass.