Ginnastica artistica, a Segromigno la nuova filiale del Centro ginnastica Firenze

Sarà inaugurata ufficialmente sabato (23 ottobre) dalle 15 alle 18,30 la filiale a Segromigno in Monte del Centro ginnastica Firenze.

Nonostante le attività didattiche siano iniziate da qualche settimana, per l’occasione la nuova palestra festeggia le iscrizioni ai corsi di ginnastica artistica e alle altre discipline sportive per la persona che si svolgono in via di Piaggiori 165.

Il progetto di aprire una filiale è stato realizzato dalla società fiorentina che ha scelto come responsabili tecniche Gioia Bonvino ed Eleonora Cipriani. Insieme a loro c’è Martina Della Bartola, per un nuovo sodalizio denominato ArtisticaEmgioy, anche se in ogni atto ufficiale sarà solamente Centro ginnastica Firenze filiale di Lucca a qualificare la struttura sotto ogni profilo.

La palestra sarà inaugurata sabato con una festa aperta a tutti, per mostrare i 700 metri quadri attrezzati dove si svolgono i corsi di psicomotricità e gioco danza per bambine dai 3 ai 5 anni, preagonistica, agonistica e alta specialità, breakdance e ginnastica artistica per adulti che caratterizzeranno le attività del polo sportivo.

Le iscrizioni alle attività sono aperte. Per informazioni è possibile chiamare i numeri telefonici 345 5018409 oppure 345 4610553 o 348 3559377.