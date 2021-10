Capannori, mozione della Lega per la cittadinanza onoraria al Milite ignoto

I consiglieri comunali del gruppo Lega di Capannori Salvadore Bartolomei, Ilaria Benigni, Domenico Caruso, Giuseppe Pellegrini, Gaetano Spadaro, Bruno Zappia hanno presentato una mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria di Capannori al Milite Ignoto in occasione del centenario – il 4 novembre – della traslazione della salma da Aquileia all’altare della patria a Roma.

“La proposta – spiegano i consiglieri della Lega – si prefigge di realizzare il riconoscimento della “paternità” del soldato che, simboleggiando il sacrificio di tutti i caduti per la patria, appartiene alla memoria condivisa in una giornata, quella del 4 novembre, di profonda rilevanza civile poiché ricorrono le celebrazioni del giorno dell’unità nazionale e della giornata delle forze armate. Con la cittadinanza onoraria al Milite ignoto, proseguono i consiglieri leghisti, intendiamo rendere omaggio anche ai cittadini di Capannori che hanno sacrificato la vita durante i conflitti armati del Novecento esortando le coscienze a non ripetere gli errori del passato, a ripudiare ogni totalitarismo e ogni guerra tenendo presente i valori della Costituzione per una pace stabile e duratura”.